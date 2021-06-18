Пока вы не уснули: самый опасный штамм COVID в Москве

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"Коварство инфекции": Кремль о причинах ухудшения ситуации с COVID

Низкие темпы вакцинации от коронавируса, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России . Такое мнение выразил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. "Согласны абсолютно", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Поповой и какие еще видят причины ухудшения ситуации.

"России объявлена гибридная война"

Россия и Белоруссия испытывают на себе серьезное внешнее давление, против двух стран ведется гибридная война. Об этом заявил сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров , пишет РИА Новости.

Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем отметил, что Россия и Белоруссия сотрудничают в очень непростых условиях.

«На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания, так называемых. ( ) Мы испытываем на себе методы гибридной войны: от односторонних санкций до грязных информационных кампаний», - заявил министр иностранных дел России.

Задержан бывший зампред ЦБ Корищенко

Об этом РИА Новости сообщили в Тверском суде столицы.

Отмечается, что в суд уже поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Клинтон раскрыла миссию Путина на саммите с Байденом

«Путин — великий разрушитель, у него четкая миссия — подрывать демократию, в первую очередь, в Соединенных Штатах. Как сказал президент Байден, мы находимся в борьбе между автократией и демократией», — сказала Клинтон.

По ее словам, стратегия Путина в последние четыре года включает в себя «высмеивание» и «наблюдение» за США, и этому необходимо положить конец.

Больницы Москвы начнут принимать только привитых пациентов

Московские больницы будут оказывать плановую медицинскую помощь только вакцинированным пациентам. Об этом сообщает ТАСС.

Новое правило не коснется людей с онкологическими болезнями и заболеваниями крови.

Также ограничения не распространяются на людей, которым по разным причинам противопоказана прививка.

Евросоюз одобрил масштабные санкции против Белоруссии

ЕС одобрил санкции против крупнейших предприятий Белоруссии: речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, объединение согласовало запрет на выдачу кредитов Белоруссии. Санкции будут распространяться и на торговлю ценными бумагами, и на инвестиционные услуги.

Убийство военных: Россия призвала ООН обсудить диверсию в ЛНР

Россия призывает обсудить в Совете Безопасности ООН осуществленную на прошлой неделе украинской стороной диверсию, в результате которой были убиты пять военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте постпредства России при ООН

Как следует из документа, "17 июня в ходе закрытых консультаций СБ по пункту "Разное" повестки дня Россия привлекла внимание коллег по Совету" к произошедшему.

Не сложилось: Украину сочли не готовой для вступления в НАТО

«Я считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились», — отметил министр.

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Собянин: 90% заболевших COVID заразились самым опасным штаммом

В Москве новый штамм коронавируса выявлен почти у 90% вновь заболевших, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Последние данные, которые мы получили — 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая «Дельта», это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, — для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.

"Унесло потоком": Наводнение в Ялте привело к гибели человека

Один человек погиб в результате сильных ливней и наводнения в Ялте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

«В Ялте - погибший 1995 года рождения. Его унесло потоком», - сказал Крючков, ссылаясь на информацию, озвученную главой Крыма Сергеем Аксеновым на заседании оперативного штаба.