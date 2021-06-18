"Унесло потоком": Наводнение в Ялте привело к гибели человека

Один человек погиб в результате сильных ливней и наводнения в Ялте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

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«В Ялте - погибший 1995 года рождения. Его унесло потоком», - сказал Крючков, ссылаясь на информацию, озвученную главой Крыма Сергеем Аксеновым на заседании оперативного штаба.

Восемь человек пострадали, один прооперирован.

17 июня на Крым обрушился мощный циклон, на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. Подтоплены около 350 домов, эвакуированы 1400 человек. В Керчи по многим улицам можно передвигаться только на лодках, наблюдаются перебои с электричеством.

На южном берегу Крыма сильный дождь начался в ночь на 18 июня, выпала трехмесячная норма осадков. Власти Ялты закрыли въезд в город – реки вышли из берегов, подземные переходы затопило по крышу, потоки воды подхватывают и уносят автомобили. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа, идет эвакуация людей с затопленных участков.

Власти Крыма объявили режим ЧС. Штормовое предупреждение будет действовать на протяжении всего дня пятницы. В крымском гидрометцентре отметили, что распогодится только к понедельнику.