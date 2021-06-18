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Бывший зампред Центробанка Корищенко задержан по делу о растрате

RT на русском
16 минут назад
Бывший заместитель председателя Центробанка и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате.
Задержан бывший зампред ЦБ Корищенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в Тверском суде столицы.
Отмечается, что в суд уже поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подробности дела не приводятся.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, также был задержан бизнесмен Максим Пальчун.
Происшествия,Константин Корищенко,РАНХиГС,Центральный банк России,МВД,ИТАР-ТАСС,
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