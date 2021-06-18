Низкие темпы вакцинации от коронавируса, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России . Такое мнение выразил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. "Согласны абсолютно", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Поповой и какие еще видят причины ухудшения ситуации.

По словам пресс-секретаря президента РФ, к этому также привели низкие темпы вакцинации.

"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать", - отметил он.

Представитель Кремля назвал "полной глупостью" утверждения, что борьба с пандемией в России провалена.

Песков рассказал, что президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады о ситуации с распространением коронавируса.

"Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства", - отметил представитель Кремля.