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Песков: ситуация с COVID-19 ухудшилась из-за низких темпов вакцинации и нигилизма граждан

ТАССиещё 13
2 часа назад
Низкие темпы вакцинации от коронавируса, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. "Согласны абсолютно", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Поповой и какие еще видят причины ухудшения ситуации.
По словам пресс-секретаря президента РФ, к этому также привели низкие темпы вакцинации.
"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать", - отметил он.
Представитель Кремля назвал "полной глупостью" утверждения, что борьба с пандемией в России провалена.
Песков рассказал, что президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады о ситуации с распространением коронавируса.
"Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства", - отметил представитель Кремля.
Он пояснил, что президент ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов.
Политика,Видео,Анна Попова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Россия,
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