«Последние данные, которые мы получили — 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая «Дельта», это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, — для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.
«Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25%, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела — только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост [заболеваемости и госпитализаций], такая динамика», — сказал Собянин.