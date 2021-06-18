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Собянин:  почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен мутировавший индийский штамм

BFM.RU
21 минуту назад
В Москве новый штамм коронавируса выявлен почти у 90% вновь заболевших, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
«Последние данные, которые мы получили — 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая «Дельта», это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, — для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.
Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» столичный градоначальник рассказал, что популяционнный иммунитет к новому штамму коронавируса в Москве снизился более, чем вдвое — с 60% до 25%. Этим обусловлен взрывной рост заболеваемости и госпитализаций.
«Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25%, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела — только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост [заболеваемости и госпитализаций], такая динамика», — сказал Собянин.
Накануне мэр говорил, что заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса. По его словам, это значительно осложняет эпидемическую и экономическую ситуацию, а также саму борьбу с эпидемией. Отмечается, что порядка 1,5 млн москвичей получили оба компонента вакцины от COVID-19.
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