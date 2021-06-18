Накануне мэр говорил, что заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса. По его словам, это значительно осложняет эпидемическую и экономическую ситуацию, а также саму борьбу с эпидемией. Отмечается, что порядка 1,5 млн москвичей получили оба компонента вакцины от COVID-19.