В постпредстве отметили, что "особую озабоченность вызывает прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств". "Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта, - подчеркивается в заявлении. - Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют Минобороны
Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта".