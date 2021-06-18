"Ночью 11 июня диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины "Запад" проникла на наблюдательный пост народной милиции Луганской области в районе населенного пункта Голубовское и хладнокровно расправилась с находившимися там пятью ополченцами. Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, а другие убиты выстрелами в голову, - отметили в постпредстве. - Все это подтверждается данными проведенной на месте экспертизы. Все погибшие не являлись профессиональными военными, а один из них прослужил в ополчении всего полтора дня. Без отцов остались четверо детей".