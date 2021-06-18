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ЕС одобрил санкции против Белоруссии

Lenta.ru
1 час назад
ЕС одобрил санкции против крупнейших предприятий Белоруссии: речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. Об этом пишет ТАСС.
Евросоюз одобрил масштабные санкции против Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кроме того, объединение согласовало запрет на выдачу кредитов Белоруссии. Санкции будут распространяться и на торговлю ценными бумагами, и на инвестиционные услуги.
Подготовку нового пакета антибелорусских мер рассчитывают завершить к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.
3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии и некоторый прогресс уже достигнут. В частности, европейские власти ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.
Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это случилось после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.
В мире,Роман Протасевич,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Беларусь,
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