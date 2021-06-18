Больницы Москвы начнут принимать только привитых пациентов

Московские больницы будут оказывать плановую медицинскую помощь только вакцинированным пациентам. Об этом сообщает ТАСС.

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Новое правило не коснется людей с онкологическими болезнями и заболеваниями крови.

Также ограничения не распространяются на людей, которым по разным причинам противопоказана прививка.

В московском департаменте здравоохранения объяснили, что пациентов московских клиник каждый день переводят в ковидные стационары.

«Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера - уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи», - рассказали чиновники.

Теперь перед госпитализацией врачи будут проверять наличие прививки. От тех, кто проходит противоопухолевое лечение и получает паллиативную помощь, прививки требовать не будут.

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 9056 человек. Из-за роста заболеваемости мэр города Сергей Собянин объявлял нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты.

В московских парках закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, а в торговых центрах - фуд-корты. Барам и ресторанам запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Также власти города ограничили количество посетителей зрелищных мероприятий тысячей человек и на время закрыли танцполы.