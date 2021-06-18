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Больницы Москвы начнут принимать только привитых пациентов

Мария Иванова
20 минут назад
Московские больницы будут оказывать плановую медицинскую помощь только вакцинированным пациентам. Об этом сообщает ТАСС.
Больницы Москвы начнут принимать только привитых пациентов
Фото: ТАССТАСС
Новое правило не коснется людей с онкологическими болезнями и заболеваниями крови.
Также ограничения не распространяются на людей, которым по разным причинам противопоказана прививка.
В московском департаменте здравоохранения объяснили, что пациентов московских клиник каждый день переводят в ковидные стационары.
«Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера - уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи», - рассказали чиновники.
Теперь перед госпитализацией врачи будут проверять наличие прививки. От тех, кто проходит противоопухолевое лечение и получает паллиативную помощь, прививки требовать не будут.
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 9056 человек. Из-за роста заболеваемости мэр города Сергей Собянин объявлял нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты.
В московских парках закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, а в торговых центрах - фуд-корты. Барам и ресторанам запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Также власти города ограничили количество посетителей зрелищных мероприятий тысячей человек и на время закрыли танцполы.
Ограничительные меры будут действовать в городе до 29 июня включительно.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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