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Пока вы не уснули: Россия пустила газ в обход Украины

Елена Прошина
45 минут назад
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Россия пустила газ в Румынию в обход Украины

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Полиция Дубая арестовала группу людей, которые появились в «непристойном» видео, распространенном онлайн. Полицейские подчеркнули, что за такое нарушение грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).

Кремль ответил на вопрос о передвижении войск

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В МИД РФ допустили появление альтернативы SWIFT

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин отметил, что развитие такой системы, которая может быть более продвинутой, станет не только реакцией на новую геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом передовых достижений.

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Обозначены последствия отказа россиян от вакцинации

Отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, рассказал основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.

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ВСУ нанесли самые мощные удары по Донбассу за несколько лет

По имеющейся информации, в атаках были использованы крупнокалиберные минометы, средства полевой артиллерии, танки и БМП. Удары наносились по району аэропорта и окраинам в Донецке, населенным пунктам Пантелеймоновка, Старомихайловка, Спартак, Пески, Жабуньки, Октябрьский.

Стала известна дата послания Путина

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения в настоящее время прорабатывается и будет названо позже.

Самолет ВМС США заметили у Крыма

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В понедельник, 5 апреля, патрульный самолет Lockheed EP-3 Военно-морских сил (ВМС) США заметили неподалеку от Крыма. Американский самолет-разведчик ведет мониторинг военной активности российской армии в Крыму и Краснодарском крае.
В мире,Александр Панкин,Александр Островский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Румыния,Украина,
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