Пока вы не уснули: Россия пустила газ в обход Украины

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Поставки в Румынию с 1 апреля ведутся в обход Украины, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он уточнил, что по южному направлению украинскую систему использует теперь только Молдавия.

Полиция Дубая арестовала группу людей, которые появились в «непристойном» видео, распространенном онлайн. Полицейские подчеркнули, что за такое нарушение грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).

Российская армия передвигается по территории России как считает нужным и где считает нужным, никто «не блуждал и не блуждает», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Ранее сообщалось, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин отметил, что развитие такой системы, которая может быть более продвинутой, станет не только реакцией на новую геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом передовых достижений.

Лайнер вылетел из Казани в 11:10 мск пятого апреля. Решение прервать полёт и приземлиться в столице РФ принял командир воздушного судна. Причины технической посадки Гатауллин не стал раскрывать, посоветовав обращаться к авиаперевозчику

Отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, рассказал основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский

Хантер Байден объяснил появление детских порноматериалов на своем ноутбуке, а также наличие писем, свидетельствующих о теневых сделках с Украиной. По словам сына президента США, его подставили хакеры или зарубежная разведка.

По имеющейся информации, в атаках были использованы крупнокалиберные минометы, средства полевой артиллерии, танки и БМП. Удары наносились по району аэропорта и окраинам в Донецке, населенным пунктам Пантелеймоновка, Старомихайловка, Спартак, Пески, Жабуньки, Октябрьский.

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения в настоящее время прорабатывается и будет названо позже.

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