В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Самолет ВМС США подобрался к Крыму

Мария Иванова
1 час назад
В понедельник, 5 апреля, патрульный самолет Lockheed EP-3 Военно-морских сил (ВМС) США заметили неподалеку от Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, американский самолет-разведчик ведет мониторинг военной активности российской армии в Крыму и Краснодарском крае.
В твиттер-аккаунте PlaneRadar рассказали, что самолет с номером 161410 и позывным BW41 вылетел с авиабазы Суда (Крит).
Как писал «Рамблер», до этого американские самолеты радиоэлектронной разведки замечали в районе Крыма в 2019 году.
В конце 2019-го разведку у берегов полуострова проводили сразу два самолета США - Boeing RC-135W и Lockheed EP-3E Orion.
Армия,Boeing,НАТО,Республика Крым,Соединенные Штаты,
103
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители