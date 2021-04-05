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ВСУ нанесли самые мощные удары по Донбассу за несколько лет

Вероника Полынина
44 минуты назад
Вооруженные силы Украины нанесли самые мощные удары по Донбассу за последние несколько лет, сообщает Avia.pro.
По имеющейся информации, в атаках были использованы крупнокалиберные минометы, средства полевой артиллерии, танки и БМП.
Удары наносились по району аэропорта и окраинам в Донецке, населенным пунктам Пантелеймоновка, Старомихайловка, Спартак, Пески, Жабуньки, Октябрьский.
Средства массовой информации самопровозглашенных республик Донбасса сообщают о раненых и убитых среди мирного населения. Украинские СМИ сообщают об убитых ополченцах и уничтоженной боевой технике ДНР и ЛНР.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в комментарии RT заявил, что ситуация «накалена». По его словам, «на данный момент Украина готова к полноценным боевым действиям, будет такой приказ отдан или нет, покажет время, но такая возможность у Украины есть».
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
В мире,Видео,Денис Пушилин,Украина,
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