ВСУ нанесли самые мощные удары по Донбассу за несколько лет

Вооруженные силы Украины
нанесли самые мощные удары по Донбассу за последние несколько лет, сообщает Avia.pro
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По имеющейся информации, в атаках были использованы крупнокалиберные минометы, средства полевой артиллерии, танки и БМП.
Удары наносились по району аэропорта и окраинам в Донецке, населенным пунктам Пантелеймоновка, Старомихайловка, Спартак, Пески, Жабуньки, Октябрьский.
Средства массовой информации самопровозглашенных республик Донбасса сообщают о раненых и убитых среди мирного населения. Украинские СМИ сообщают об убитых ополченцах и уничтоженной боевой технике ДНР и ЛНР.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин
в комментарии RT
заявил, что ситуация «накалена». По его словам, «на данный момент Украина готова к полноценным боевым действиям, будет такой приказ отдан или нет, покажет время, но такая возможность у Украины есть».
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.