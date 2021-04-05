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Стала известна дата послания Путина

Артём Кульша
1 час назад
Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он добавил, что место оглашения в настоящее время прорабатывается и будет названо позже. Одновременно с этим будет объявлена аккредитация для СМИ. В феврале Песков упоминал, что в своем послании Путин может затронуть темы социально-экономического, технологического и иного развития России.
На прошлой неделе собеседники, близкие к администрации главы государства и Совету Федерации, рассказали РБК, что в Кремле рассматривают 22 апреля, на которое приходится день рождения политика Владимира Ленина, в качестве основной даты оглашения послания Путина Федеральному собранию.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В ходе него он предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% — не поддержали.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Совет Федерации,РБК,
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