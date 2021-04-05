Он добавил, что место оглашения в настоящее время прорабатывается и будет названо позже. Одновременно с этим будет объявлена аккредитация для СМИ. В феврале Песков упоминал, что в своем послании Путин может затронуть темы социально-экономического, технологического и иного развития России.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В ходе него он предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% — не поддержали.