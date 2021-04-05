Он добавил, что место оглашения в настоящее время прорабатывается и будет названо позже. Одновременно с этим будет объявлена аккредитация для СМИ. В феврале Песков упоминал, что в своем послании Путин может затронуть темы социально-экономического, технологического и иного развития России.