«Никто не блуждал и не блуждает»: Кремль о передвижении войск

Российская армия передвигается по территории России как считает нужным и где считает нужным, никто «не блуждал и не блуждает». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передаёт «Взгляд».

Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

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«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что «Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины». При этом он добавил, что РФ «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

1 апреля Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать.

Так он ответил на вопрос журналиста, с чем связано наращивание военного присутствия на границе с Незалежной. Пресс-секретарь отметил, что РФ перемещает свои войска в пределах своей территории и так, как посчитает нужным.

«Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия обеспечивает безопасность своих территорий, где наблюдается активность Североатлантического альянса

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель по итогам телефонных переговоров с украинской стороной заявил 4 апреля о своем беспокойстве в связи с возросшей «активностью» России вблизи границ Украины.

«Пообщался с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой . С глубокой обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины», — написал он.

Боррель также уточнил, что эта проблема будет поднята на ближайшем совещании министров иностранных дел ЕС, которое должно состояться в апреле.

2 апреля заместитель главы администрации президента Украины Роман Машовец заявил о целесообразности приведения войск НАТО на границах с Украиной в состояние повышенной боевой готовности на фоне «ухудшения ситуации на востоке». Газета New York Times ранее писала со ссылкой на разведку, что Россия стягивает войска к украинской границе.

Россия под видом военных учений «играет мускулами» у границы с Украиной. Об этом 1 апреля заявил в Facebook президент страны Владимир Зеленский

«Игра мускулами под видом военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное поведение России. Так она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня и мире», — написал Зеленский, комментируя ситуацию в Донбассе.