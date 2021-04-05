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«Никто не блуждал и не блуждает»: Кремль о передвижении войск

Елена Прошина
41 минуту назад
Российская армия передвигается по территории России как считает нужным и где считает нужным, никто «не блуждал и не блуждает». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт «Взгляд».
Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.
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«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности», – сказал Песков.

Песков: Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира

Пресс-секретарь главы государства добавил, что «Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины». При этом он добавил, что РФ «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

В Кремле оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной

1 апреля Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать.
Так он ответил на вопрос журналиста, с чем связано наращивание военного присутствия на границе с Незалежной. Пресс-секретарь отметил, что РФ перемещает свои войска в пределах своей территории и так, как посчитает нужным.
«Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — заявил Песков.
Он добавил, что Россия обеспечивает безопасность своих территорий, где наблюдается активность Североатлантического альянса.

В ЕС обеспокоены российской «активностью» вблизи Украины

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель по итогам телефонных переговоров с украинской стороной заявил 4 апреля о своем беспокойстве в связи с возросшей «активностью» России вблизи границ Украины.
«Пообщался с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. С глубокой обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины», — написал он.
Боррель также уточнил, что эта проблема будет поднята на ближайшем совещании министров иностранных дел ЕС, которое должно состояться в апреле.
2 апреля заместитель главы администрации президента Украины Роман Машовец заявил о целесообразности приведения войск НАТО на границах с Украиной в состояние повышенной боевой готовности на фоне «ухудшения ситуации на востоке». Газета New York Times ранее писала со ссылкой на разведку, что Россия стягивает войска к украинской границе.

Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе с Украиной

Россия под видом военных учений «играет мускулами» у границы с Украиной. Об этом 1 апреля заявил в Facebook президент страны Владимир Зеленский.
«Игра мускулами под видом военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное поведение России. Так она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня и мире», — написал Зеленский, комментируя ситуацию в Донбассе.
Президент Украины при этом признал, что с начала года в Донбассе наблюдается эскалация конфликта. Он сообщил о 20 погибших и 57 раненых за первые месяцы 2021 года, отметив, что «такова цена войны и поддержания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности».
Политика,Роман Машовец,Жозеп Боррель,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,ЕС,Деловая газета "Взгляд",New York Times,Ростовская Область,Россия,
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