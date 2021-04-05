В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Участницами обнаженной фотосессии в Дубае стали девушки из бывшего СССР

Мария Иванова
1 час назад
Полиция Дубая арестовала группу людей, которые появились в «непристойном» видео, распространенном онлайн. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.
Полицейские подчеркнули, что за такое нарушение грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).
«Полиция предостерегает от такого неприемлемого поведения, не соответствующего ценностям и этике общества ОАЭ», - подчеркивается в сообщении.
Портал ABC рассказал, что причиной скандала стали видео и фотографии, на которых изображены более десятка обнаженных женщин, выстроившихся в линию на балконе.
Жильцы соседних зданий сняли женщин на видео и делились им в мессенджерах, так оно стало вирусным. Кроме того, организаторы фотосъемки опубликовали снимки в соцсетях.
По данным Telegram-канала «Новости на каждый день», среди задержанных - пять гражданок Украины, три россиянки, гражданка Молдавии и две женщины из Белоруссии.
Портал «Русские эмираты» отмечает, что фотосессию организовал владелец и руководитель крупной российской IT-компании.
Как писал «Рамблер», ранее в ОАЭ гражданина ЮАР и его украинскую невесту задержали за внебрачный секс, который считается незаконным в стране. На пару пожаловался в полицию врач, который диагностировал беременность у украинки.
В мире,Видео,телеканал АВС,Дубай,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители