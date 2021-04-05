Полиция Дубая арестовала группу людей, которые появились в «непристойном» видео, распространенном онлайн. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

Полицейские подчеркнули, что за такое нарушение грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).

«Полиция предостерегает от такого неприемлемого поведения, не соответствующего ценностям и этике общества ОАЭ», - подчеркивается в сообщении.

Портал ABC рассказал , что причиной скандала стали видео и фотографии, на которых изображены более десятка обнаженных женщин, выстроившихся в линию на балконе.

Жильцы соседних зданий сняли женщин на видео и делились им в мессенджерах, так оно стало вирусным. Кроме того, организаторы фотосъемки опубликовали снимки в соцсетях.

По данным Telegram-канала «Новости на каждый день», среди задержанных - пять гражданок Украины, три россиянки, гражданка Молдавии и две женщины из Белоруссии.

Портал «Русские эмираты» отмечает , что фотосессию организовал владелец и руководитель крупной российской IT-компании.