По предварительным данным, у самолёта не убралась стойка шасси. Сейчас лайнер вырабатывает топливо, отметил портал «360». По словам источника в экстренных службах, борт сделал 15 кругов над Казанью, планируя вернуться в аэропорт столицы Татарстана, но пилот решил взять курс на Москву, пишет «Взгляд».