По предварительным данным, у самолёта не убралась стойка шасси. Сейчас лайнер вырабатывает топливо, отметил портал «360». По словам источника в экстренных службах, борт сделал 15 кругов над Казанью, планируя вернуться в аэропорт столицы Татарстана, но пилот решил взять курс на Москву, пишет «Взгляд».
Ранее, как писал NEWS.ru, незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске совершил в воскресенье, 4 апреля, самолёт, следовавший из Токио во Франкфурт. По предварительным данным, причиной посадки стал отказ левого двигателя. Продолжения рейса пассажиры ждали в здании аэропорта.