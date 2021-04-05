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Летевший из Казани в Стамбул российский лайнер экстренно повернул на Москву

News.ru
33 минуты назад
Российский лайнер Boeing 737, направлявшийся из Казани в турецкий Стамбул резко изменил курс. Борт повернул на Москву для экстренной посадки в Шереметьево, рассказал журналистам пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.
Он добавил, что лайнер вылетел из Казани в 11:10 мск пятого апреля. Решение прервать полёт и приземлиться в столице РФ принял командир воздушного судна. Причины технической посадки Гатауллин не стал раскрывать, посоветовав обращаться к авиаперевозчику, передаёт ТАСС.
По предварительным данным, у самолёта не убралась стойка шасси. Сейчас лайнер вырабатывает топливо, отметил портал «360». По словам источника в экстренных службах, борт сделал 15 кругов над Казанью, планируя вернуться в аэропорт столицы Татарстана, но пилот решил взять курс на Москву, пишет «Взгляд».
Ранее, как писал NEWS.ru, незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске совершил в воскресенье, 4 апреля, самолёт, следовавший из Токио во Франкфурт. По предварительным данным, причиной посадки стал отказ левого двигателя. Продолжения рейса пассажиры ждали в здании аэропорта.
Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,Boeing,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Стамбул,Казань,
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