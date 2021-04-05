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Эксперт назвал последствия отказа россиян от вакцинации от коронавируса

Прайм
11 минут назад
Отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.
Обозначены последствия отказа россиян от вакцинации
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев© РИА Новости. Илья Питалев
"По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться. Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжелые экономические последствия", — сказал он.
Островский отметил, что, несмотря на добровольность вакцинирования, люди должны осознавать последствия своего решения, поэтому очень важно популяризировать вакцинацию от коронавируса и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.
"Есть еще категория людей, которые считают, что маску можно не носить, но это сродни тому, что не пристегиваться ремнем в автомобиле. Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60% снижает летальность и тяжесть последствий, инвалидизацию при ДТП", — добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что носить маску и соблюдать социальное дистанцирование довольно легко. Кроме того, по его словам, человек легко может контролировать состояние своего здоровья и предотвращать сезонные инфекционные заболевания, а в больнице нужно находиться только в случае крайней необходимости.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Общество,Александр Островский,РИА Новости,
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