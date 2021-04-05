Обозначены последствия отказа россиян от вакцинации

Островский отметил, что, несмотря на добровольность вакцинирования, люди должны осознавать последствия своего решения, поэтому очень важно популяризировать вакцинацию от коронавируса и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.

Он подчеркнул, что носить маску и соблюдать социальное дистанцирование довольно легко. Кроме того, по его словам, человек легко может контролировать состояние своего здоровья и предотвращать сезонные инфекционные заболевания, а в больнице нужно находиться только в случае крайней необходимости.