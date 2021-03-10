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Москва

Пока вы не уснули: Запад создал план по уничтожению танков России 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: Запад создал план по уничтожению танков России
Фото: РИА Новости
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Forbes рассказал о плане США по уничтожению российских танков

НАТО, опасаясь, что армия СССР сомнет оборону блока, в 70-е годы создали план Assault Breaker, который предусматривает быструю и точную ликвидацию тысяч единиц советской бронетехники.
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Украина представит новый план по Донбассу

Речь идет о доработанном плане, который изначально предложили Германия и Франция. Теперь Киев ждет одобрения российской стороны.
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В Сирии сбили российский беспилотник

Инцидент произошел в провинции Идлиб. «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором видны повреждения, полученные аппаратом.
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Для блогеров в РФ собрались ввести налоги

НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки.
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Россия создаст войска для защиты Калининграда

Сухопутная группировка войск в Калининградской области будет дополнена новым подразделением — сверхдальней разведкой.
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Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

Лучшей подготовкой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могло бы стать выполнение Киевом в полном объёме всех договорённостей по Донбассу.
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Информаторы WADA подали иск в ООН против России

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) супруги Юлия и Виталий Степановы подали иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека.
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Платежная система MoneyGram уйдет из России

В апреле 2020 года стало известно, что ЦБ РФ внес MoneyGram в реестр операторов иностранных платежных систем — компания стала первой такой в России.
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В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для лиц с низким доходом

В документе, размещённом в базе данных Госдумы, предлагается полностью освободить от НДФЛ лиц, чей доход не превышает 204 тысячи рублей в год Читать новость полностью

Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Некоторое время назад стало известно, что Лядова больна коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации с 75-процентным поражением легких.
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Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
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В мире , Юлия Степанова , Виталий Степанов , Людмила Лядова , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ООН , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , Центральный банк России , НАТО , РИА Новости , Forbes , ИТАР-ТАСС , Reuters
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