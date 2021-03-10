Пока вы не уснули: Запад создал план по уничтожению танков России 

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Forbes рассказал о плане США по уничтожению российских танков
НАТО, опасаясь, что армия СССР сомнет оборону блока, в 70-е годы создали план Assault Breaker, который предусматривает быструю и точную ликвидацию тысяч единиц советской бронетехники.
Украина представит новый план по Донбассу
Речь идет о доработанном плане, который изначально предложили Германия и Франция. Теперь Киев ждет одобрения российской стороны.
В Сирии сбили российский беспилотник
Инцидент произошел в провинции Идлиб. «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором видны повреждения, полученные аппаратом.
Для блогеров в РФ собрались ввести налоги
НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки.
Россия создаст войска для защиты Калининграда
Сухопутная группировка войск в Калининградской области будет дополнена новым подразделением — сверхдальней разведкой.
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Лучшей подготовкой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могло бы стать выполнение Киевом в полном объёме всех договорённостей по Донбассу.
Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) супруги Юлия и Виталий Степановы подали иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека.
Платежная система MoneyGram уйдет из России
В апреле 2020 года стало известно, что ЦБ РФ внес MoneyGram в реестр операторов иностранных платежных систем — компания стала первой такой в России.
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для лиц с низким доходом
В документе, размещённом в базе данных Госдумы, предлагается полностью освободить от НДФЛ лиц, чей доход не превышает 204 тысячи рублей в год Читать новость полностью
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
Некоторое время назад стало известно, что Лядова больна коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации с 75-процентным поражением легких.