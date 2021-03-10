Украина подготовила «очень мощный шаг», направленный на урегулирование конфликта в Донбассе, сообщили в офисе президента страны. Отмечается, что речь идет о доработанном плане, который изначально предложили Германия Франция . Теперь Киев ждет одобрения российской стороны, которая ранее уже призывала украинскую сторону перестать срывать реализацию Минских соглашений.

Украинская сторона доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год». По его словам, теперь этот план должна одобрить Россия

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» [Минских соглашений]», — подчеркнул Ермак.

Он назвал план «очень мощным шагом», предложенным двумя европейскими странами.

Суть этого шага, как пояснил глава офиса Зеленского, сводится к созданию неких «кластеров» — логических шагов, соответствующих «духу и принципу Минских соглашений, международному праву». Однако каких-либо подробностей этой идеи он не привел.

По словам Ермака, украинская инициатива станет «предметом мощного обсуждения через неделю — две» во время видеоконференции в «нормандском формате». Неодобрение ее со стороны России, как он утверждает, будет свидетельствовать о том, что Москва не хочет мира в регионе.

Глава офиса украинского лидера назвал крупнейшим достижением минского процесса режим прекращения огня. Его сохранение, как отметил Ермак, — это важное условие продолжения переговоров по Донбассу. При этом он отметил рост числа провокаций в регионе в последние месяцы.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу 27 июля. Они предполагают полный запрет на ведение огня в регионе, размещение в населенных пунктах и вблизи них вооружения, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в конце прошлого месяца подчеркивал, что Киев не сможет добиться каких-либо успехов в решении вопроса Донбасса, если не изменить основные позиции минского и нормандского формата.

Президент Украины Владимир Зеленский , как обратил внимание Кравчук в комментарии изданию «НВ», сначала рассчитывал быстро прекратить военный конфликт в Донбассе и «договориться с Россией», но «увидел, что с ними договориться нельзя». По словам представителя Киева в ТКГ, тогда глава государства заявил, что нужны изменения, документальные уточнения.

Зеленский, как рассказал Кравчук, призвал пересмотреть Минские соглашения еще на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Позицию о том, что соглашения — это не «высеченные в камне слова», разделяет канцлер ФРГ Ангела Меркель , обратил внимание представитель ТКГ.

Незадолго до этого Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина 24» говорил, что минские договоренности практически невозможно реализовать в той редакции, в которой они были подписаны.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — отмечал Ермак, подчеркивая, что, несмотря на определенный прогресс, переговоры идут «очень медленно и сложно».

Сам Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в июле выступил с предложением расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. «Мы хотим расшифровки каждого пункта „Минска“. Тогда мы будем видеть — мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», — подчеркивал глава государства.

Он также заверял, что Украина выполняет свою часть минских договоренностей и «весь мир это видит».

Президент призывал «другую сторону» также продемонстрировать готовность их выполнять.