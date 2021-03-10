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Forbes рассказал о плане США по уничтожению российских танков 

Газета.Ru 42 минуты назад
Forbes рассказал о плане США по уничтожению российских танков
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes рассказал подробности проекта Пентагона Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2»). Авторы материала сообщили, что он предусматривает уничтожение российских и китайских ударных сил в случае войны.
По их словам, план Минобороны США довольно масштабный, но о нем все еще мало информации.
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В публикации говорится, что НАТО, опасаясь, что армия СССР сомнет оборону блока, в 70-е годы создали план Assault Breaker, который предусматривает быструю и точную ликвидацию тысяч единиц советской бронетехники, что помогло бы сорвать наступление и дать лишнее время для мобилизации натовских подразделений.
В 2015 году тогдашний замглавы Пентагона Боб Уорк заявил, что данный план предполагал использование самолетов обнаружения и целеуказания, которые уничтожали бы цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами. В настоящее время США хотят создать аналогичный план, пишет издание.
В докладе научного совета Пентагона от 2017 года утверждается, что Assault Breaker 2 позволяет вывести из строя силы и средства противника, необходимые для достижения стратегического успеха, и позволить Соединенным Штатам и союзникам ввести в бой традиционное вооружение.
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Армия , Боб Уорк , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Forbes
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