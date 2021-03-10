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Песков назвал главное условие встречи Путина и Зеленского 

News.ru 1 час назад
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА Новости
Лучшей подготовкой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могло бы стать выполнение Киевом в полном объёме всех договорённостей по Донбассу. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление Зеленского о готовности лично встретиться с каждым лидером стран нормандской четвёрки, в которую помимо Украины и России входят Германия и Франция.

Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договорённостей, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что имеет в виду, прежде всего, положения минского комплекса мер и договоренности, достигнутые в конце 2019 года в Париже.
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Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми народными республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате вооружённого переворота. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над утраченными территориями.
Периодические консультации так называемой нормандской четвёрки проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.
В прошлый раз такая встреча состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий. 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры нормандской четвёрки на уровне советников глав государств.
Как писал NEWS.ru, Зеленский усомнился в том, что новая встреча глав государств состоится. В таком случае он готов лично пообщаться с каждым из коллег в отдельности, писал NEWS.ru.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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