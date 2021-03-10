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Москва

Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова 

Артём Кульша 2 часа назад
Композитор Людмила Лядова скончалась. Об этом сообщает «Звезда».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лядова больна коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации с 75-процентным поражением легких. Сегодня друг ее семьи адвокат Виктор Дворовенко и бывшая помощница Галина Горбенко сообщили «Звезде», что композитор умерла.
Лядова была Народной артисткой РСФСР, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени, Почета и Дружбы. Ее песни исполняли певицы Людмила Зыкина, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и Клавдия Шульженко, певцы Иосиф Кобзон, Леонид Утесов и Эдуард Хиль.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию

Народную артистку РСФСР 95-летнюю Людмилу Лядову, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки Галина Горбенко.
Накануне Горбенко рассказала агентству, что пианистку, певицу и композитора Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52, она попала в терапевтическое отделение.

Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом

95-летняя звезда советской эстрады, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова в тяжелом состоянии 28 февраля была госпитализирована в Москве. Она заразилась коронавирусом, об этом ТАСС сообщил представитель Лядовой Виталий Мирошников.

— Людмила Алексеевна госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%, — отметил Мирошников.

Знаменитая артистка находилась на лечении в терапевтическом отделении больницы № 52. Друг семьи адвокат Виктор Дворовенко сообщил изданию «Собеседник», что Лядова почувствовала себя плохо, тогда и решили сделать тест на COVID-19.
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Общество , Видео , Иосиф Кобзон , Галина Горбенко , Эдуард Хиль , Леонид Утесов , Людмила Лядова , Эдита Пьеха , Людмила Зыкина , Елена Образцова , Клавдия Шульженко , Валентина Толкунова , ИД "Собеседник" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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