Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова 

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Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лядова больна коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации с 75-процентным поражением легких. Сегодня друг ее семьи адвокат Виктор Дворовенко и бывшая помощница Галина Горбенко сообщили «Звезде», что композитор умерла.

Народную артистку РСФСР 95-летнюю Людмилу Лядову, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки Галина Горбенко.

Накануне Горбенко рассказала агентству, что пианистку, певицу и композитора Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52, она попала в терапевтическое отделение.

95-летняя звезда советской эстрады, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова в тяжелом состоянии 28 февраля была госпитализирована в Москве. Она заразилась коронавирусом, об этом ТАСС сообщил представитель Лядовой Виталий Мирошников.

— Людмила Алексеевна госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%, — отметил Мирошников.

Знаменитая артистка находилась на лечении в терапевтическом отделении больницы № 52. Друг семьи адвокат Виктор Дворовенко сообщил изданию «Собеседник», что Лядова почувствовала себя плохо, тогда и решили сделать тест на COVID-19.