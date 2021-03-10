Для блогеров в РФ собрались ввести налоги

Налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними. Такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.

Это приведёт к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров. НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки. Это налог за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе, пишут «Ведомости».

Минфин и За исполнением проекта будут следить ФНС Минэкономразвития . Новый налог позволит компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового манёвра по снижению социальных взносов для IT. По данным исследований, блогеры только за 2020 год заработали порядка 18 млрд рублей.

Это случилось за счёт пандемии, выросшему спросу на контент и рекламу в Интернете. И если реклама стоит менее 500 тысяч рублей, этот платёж никак не отслеживается, поскольку является некоммерческим.