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Налог на блогеров хотят ввести в России 

News.ru и ещё 4 32 минуты назад
Для блогеров в РФ собрались ввести налоги
Фото: ТАСС
Налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними. Такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.
Это приведёт к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров. НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки. Это налог за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе, пишут «Ведомости».
За исполнением проекта будут следить ФНС, Минфин и Минэкономразвития. Новый налог позволит компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового манёвра по снижению социальных взносов для IT. По данным исследований, блогеры только за 2020 год заработали порядка 18 млрд рублей.
Это случилось за счёт пандемии, выросшему спросу на контент и рекламу в Интернете. И если реклама стоит менее 500 тысяч рублей, этот платёж никак не отслеживается, поскольку является некоммерческим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный тиктокер Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу ведущей Иды Галич «1-11», где выяснилось, кто умнее — начинающий певец и звезда соцсетей или школьники. Во время программы ведущая не смогла не задать вопрос блогеру о работе с «золотым голосом России» Николаем Басковым.
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Интернет , Политика , Николай Басков , Федеральная налоговая служба , Минэкономразвития , Минфин , Ведомости
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