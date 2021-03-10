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Москва

Россия создаст новое подразделение войск для защиты Калининграда 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
Сухопутная группировка войск в Калининградской области будет дополнена новым подразделением — сверхдальней разведкой. Об этом со ссылкой на источник в военном ведомстве пишет газета «Известия».
Новая рота уже формируется, ведется набор персонала, к которому предъявляются особые требования по физической подготовке. Планируется, что подразделение войдет в состав 18-й мотострелковой дивизии, а подчиняться будет 20-му отдельному разведывательному батальону.
Бойцы роты смогут собирать информацию глубоко в тылу противника, проникая туда на вертолетах и используя парашюты. Дальность действия роты составит десятки километров. При этом у разведчиков будет специальная аппаратура, позволяющая засекать даже замаскированные цели и при необходимости наводить на них авиацию, артиллерию или крылатые ракеты.

«Их основная задача в случае начала боевых действий — целеуказания для дальнобойных и высокоточных средств поражения. Разведчики оснащены соответствующими техническими средствами, в том числе системами спутниковой связи, дальней радиосвязи, необходимым инструментарием для целеуказания как в виде передачи координат объекта, так и с помощью лазера. Все это интегрировано в единую разведывательно-информационную систему, а она, в свою очередь, становится элементом разведывательно-ударных контуров высокоточного вооружения», — пояснил изданию военный эксперт Виктор Мураховский.

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Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что к 2023 году на базе десантно-штурмовой бригады, которая расположена в Ульяновске, может быть сформировано первое аэромобильное соединение. По данным «Свободной прессы», на это указывает удачный эксперимент «по формированию и порядку боевого применения соединений нового типа в составе мобильного эшелона», проведенный на учениях «Кавказ-2020». Также идею объединения десантников и армейской авиации уже много лет продвигает бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
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Армия , Видео , Виктор Мураховский , Владимир Шаманов , Министерство обороны , газета "Известия"
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