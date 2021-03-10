Новая рота уже формируется, ведется набор персонала, к которому предъявляются особые требования по физической подготовке. Планируется, что подразделение войдет в состав 18-й мотострелковой дивизии, а подчиняться будет 20-му отдельному разведывательному батальону.

Бойцы роты смогут собирать информацию глубоко в тылу противника, проникая туда на вертолетах и используя парашюты. Дальность действия роты составит десятки километров. При этом у разведчиков будет специальная аппаратура, позволяющая засекать даже замаскированные цели и при необходимости наводить на них авиацию, артиллерию или крылатые ракеты.

«Их основная задача в случае начала боевых действий — целеуказания для дальнобойных и высокоточных средств поражения. Разведчики оснащены соответствующими техническими средствами, в том числе системами спутниковой связи, дальней радиосвязи, необходимым инструментарием для целеуказания как в виде передачи координат объекта, так и с помощью лазера. Все это интегрировано в единую разведывательно-информационную систему, а она, в свою очередь, становится элементом разведывательно-ударных контуров высокоточного вооружения», — пояснил изданию военный эксперт Виктор Мураховский.