В Сирии сбили российский беспилотник

В Сирии
неизвестные сбили беспилотник российского производства. Об этом сообщает
Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, инцидент произошел в провинции Идлиб. «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором видны повреждения, полученные аппаратом.
Как писал «Рамблер», 1 марта в правительственных войсках Сирии заявили о сбитом турецком беспилотнике.
Дрон был сбит над городом Саракеб в Идлибе, военные подчеркнули, что ни один самолет ВВС Сирии не пострадал, и пообещали сбивать любые летательные аппараты, поднявшиеся в воздух над провинцией.