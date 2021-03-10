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В Сирии сбили российский беспилотник

Мария Иванова
11 минут назад
В Сирии неизвестные сбили беспилотник российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, инцидент произошел в провинции Идлиб. «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором видны повреждения, полученные аппаратом.
Как писал «Рамблер», 1 марта в правительственных войсках Сирии заявили о сбитом турецком беспилотнике.
Дрон был сбит над городом Саракеб в Идлибе, военные подчеркнули, что ни один самолет ВВС Сирии не пострадал, и пообещали сбивать любые летательные аппараты, поднявшиеся в воздух над провинцией.
Происшествия,Видео,Сирийская Арабская Республика,
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