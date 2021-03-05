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Москва

Пока вы не уснули: из-за «Спутника V» разгорелся скандал 

Елена Прошина 34 минуты назад
Пока вы не уснули: из-за «Спутника V» разгорелся скандал
Фото: ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

МИД анонсировал ответные санкции против США

Москва скоро «порадует» США ответными действиями на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. РФ не ждёт, чтобы ответить на ограничительные меры. Вскоре будет опубликован стоп-лист граждан США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили представители Министерства иностранных дел России.
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Рубль обвалился из-за готовящихся санкций против России

Рамблер
Готовящиеся Великобританией и США новые санкции против России обвалили курс рубля в ходе вечерних и ночных торгов на рынке форекс. К утру 5 марта российская валюта частично отыграла падение, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
На момент публикации доллар на Московской бирже торговался по 74,3 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,34 рубля, или 0,4 процента. Евро на момент публикации стоил 88,9 рубля. Снижение составило 0,52 рубля, или 0,5 процента.
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В Болгарии разгорелся скандал из-за "Спутника V"

В парламенте Болгарии на заседании комиссии по здравоохранению разгорелся скандал из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Причиной стал призыв социалистов обязать правительство обеспечить поставку в республику препарата РФ.
Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) отказались поддержать позицию своих оппонентов и фактически свели дебаты к обсуждению абсурдных мелочей.
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Литве направили просьбу о выдаче Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Светланы Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Следственный комитет Белоруссии 2 марта заявил, что инициирует экстрадицию Тихановской, соответствующие документы переданы в Генпрокуратуру республики.
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Российским ученым отказали в зарубежном оборудовании

Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную сферу, например, Объединенный институт высоких температур РАН год не может купить камеру сверхвысокого разрешения — на ее экспорт в Россию не дает согласие страна-производитель, заявил заведующий лабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.
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«Раньше замерзнет ад», чем Белоруссии выдадут Тихановскую

Рамблер
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос Генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявив, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрят требование Минска.

«Литва была и будет каменной стеной, в которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы», — заявил Ландсбергис.

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Строительство «Северного потока-2» снова отложили

Строительство трубопровода «Северный поток-2» отложили на полгода. Теперь работы планируют завершить в сентябре 2021 года. Об этом 4 марта сообщил Интерфакс

«Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства и запуска проекта. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно свершим», — сказал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

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Части абонентов отключат беспроводной доступ в интернет

11 марта операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет будут вынуждены отключить свои сети в связи с окончанием срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот (ГКРЧ) в диапазоне 3,4-3,6 ГГц.
Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, получили на 10 лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет.
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Бастрыкин пошутил о санкциях ЕС против него

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пошутил в связи с его включением в санкционный список ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу», — сказал Бастрыкин в пятницу на коллегии СК.

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«Альфа»: Украина будет убивать ополченцев в России

Специальные службы Украины будут проводить диверсионные операции на территории России. Об этом заявил вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
По его словам, украинские спецслужбы будут совершать попытки убить участников вооруженного конфликта в Донбассе, которые находятся в России, но не станут совершать масштабные террористические акты, а будут наносить удары по отдельным людям, потому что опасаются ответных мер Москвы.
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Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку

РИА НОВОСТИ
В Краснодаре приезжих мужчин избили за лезгинку на дороге. Кадры происшествия публикует телеканал «360».
Местные жители избили приехавших в город с Кавказа россиян за то, что те остановили свою машину на дороге и стали танцевать. На кадрах видно, как несколько неизвестных людей подходят к автомобилю, после чего начинается потасовка.
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В мире , Габриэлюс Ландсбергис , Александр Бастрыкин , Светлана Тихановская , Алексей Филатов , Фамил Садыгов , Газпром , МИД , ЕС , РАН , СКР , Московская биржа , Интерпол , РИА Новости , Интерфакс , Reuters
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