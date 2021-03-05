Захарова подчеркнула, что Россия не ждёт, чтобы «порадовать» Штаты в ответ на санкции. Однако ранее Москва не оглашала ответные меры и не предавала им публичного измерения.

Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы… Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства в эфире «Первого канала».