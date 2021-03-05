Москва скоро «порадует» США ответными действиями на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. РФ не ждёт, чтобы ответить на ограничительные меры. Вскоре будет опубликован стоп-лист граждан США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили представители Министерства иностранных дел России.
Список россиян, попавших под санкции в связи с ситуацией с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным, был опубликован в США 2 марта. В числе прочих туда попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашниов и другие. Также под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Захарова подчеркнула, что Россия не ждёт, чтобы «порадовать» Штаты в ответ на санкции. Однако ранее Москва не оглашала ответные меры и не предавала им публичного измерения.
Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы… Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства в эфире «Первого канала».