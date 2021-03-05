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Москва

Россия вскоре обнародует стоп-лист американцев в ответ на санкции 

News.ru 25 минут назад
Москва скоро «порадует» США ответными действиями на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. РФ не ждёт, чтобы ответить на ограничительные меры. Вскоре будет опубликован стоп-лист граждан США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили представители Министерства иностранных дел России.
Список россиян, попавших под санкции в связи с ситуацией с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным, был опубликован в США 2 марта. В числе прочих туда попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашниов и другие. Также под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Захарова подчеркнула, что Россия не ждёт, чтобы «порадовать» Штаты в ответ на санкции. Однако ранее Москва не оглашала ответные меры и не предавала им публичного измерения.
Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы… Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства в эфире «Первого канала».
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Игорь Краснов , Александр Бортников , ФСБ , МИД , ФСИН
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