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Москва

Глава СК пошутил о включении его в санкционный список ЕС 

Газета.Ru 22 минуты назад
Бастрыкин пошутил о санкциях ЕС против него
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пошутил в связи с его включением в санкционный список ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу», — сказал Бастрыкин в пятницу на коллегии СК.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала антироссийские санкции ЕС ничтожными с правовой точки зрения.
МИД анонсировал ответные санкции против США
2 марта Евросоюз ввел санкции против четырех граждан России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
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Политика , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Мария Захарова , Росгвардия , МИД , ЕС , СКР , ФСИН , Интерпол
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