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Российским ученым отказали в экспорте зарубежного оборудования 

РИА Новости 25 минут назад
Российским ученым отказали в зарубежном оборудовании
Фото: РИА Новости
Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную сферу, например, Объединенный институт высоких температур РАН год не может купить камеру сверхвысокого разрешения — на ее экспорт в Россию не дает согласие страна-производитель, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.
Он рассказал, что недавно институт получил от министерства высшего образования и науки РФ средства на обновление приборного парка. В частности, ученые собирались приобрести оптическую камеру сверхвысокого временного разрешения. Фемтосекундная камера способна делать снимок раз в 0,000000000000001 секунды. Согласно открытым данным, фемтофотография используется в экспериментальной ядерной физике.

"Из трех существующих в мире поставщиков двое отказали сразу. Третий поставщик дал согласие пройти все сложные процедуры предоставления экспортной лицензии от своего правительства, но уже больше года ожидает разрешения на поставку в РФ", — сказал Пикуз.

Он пояснил, что иностранное оборудование заменить отечественным очень сложно. В любом случае, в российском оборудовании используется зарубежная элементная база, а штучное производство, нацеленное на локальный российский рынок, оказывается неоправданно дорогим.
Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкен, который заявил о внесении России в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Позднее был опубликован обширный список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В него, например, вошли различные материалы, химические вещества (в том числе и прекурсоры химоружия), узлы, агрегаты и механизмы, которые могли бы использоваться в создании ракетной техники, а также стрелковое оружие.
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Комментируя представленный санкционный список, ученый сказал, что тот достаточно адресный и наверняка затронет разработчиков авиационной и космической техники, а также биотехнологов. Введение санкций только со стороны США не должно, по его мнению, вызвать критических проблем, однако, если к ним присоединятся остальные страны-лидеры в технологиях, такие как Германия, Япония, Франция, Южная Корея, то проблемы в проведении ряда исследований могут стать неразрешимыми.
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Наука и техника , Энтони Блинкен , РАН , РИА Новости
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