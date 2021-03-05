Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку

Краснодаре приезжих мужчин избили за лезгинку на дороге. Кадры происшествия публикует телеканал «360».

Местные жители избили кавказцев за то, что те остановили свою машину на дороге и стали танцевать. На кадрах видно, как несколько неизвестных подходят к автомобилю, после чего начинается потасовка. По данному факту полиция инициировала проверку.