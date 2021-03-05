Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку

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Москва

Избиение приезжих в Краснодаре за лезгинку на дороге попало на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Краснодаре приезжих мужчин избили за лезгинку на дороге. Кадры происшествия публикует телеканал «360».
Местные жители избили кавказцев за то, что те остановили свою машину на дороге и стали танцевать. На кадрах видно, как несколько неизвестных подходят к автомобилю, после чего начинается потасовка. По данному факту полиция инициировала проверку.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске таксисту грозит срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 35-летний мужчина ударил пьяного пассажира, который отказался оплатить поездку.
Происшествия , Видео
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