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Москва

«Раньше замерзнет ад», чем Белоруссии выдадут Тихановскую 

Елена Прошина 1 час назад
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос Генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявив, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрят требование Минска.

«Литва была и будет каменной стеной, в которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы», — заявил Ландсбергис, передает РИА «Новости».

По словам министра, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности.

«И мы можем сказать белорусскому режиму, что раньше замерзнет ад, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — добавил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Генпрокуратура Белоруссии потребовала выдать Тихановскую

На родине ее хотят привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры республики.
Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию Тихановской, соответствующие документы переданы в Генпрокуратуру​​​. Однако в МИД Литвы ответили РИА Новости, что не выдают людей, подвергающихся политическим преследованиям.
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"Диалог оппозиции с руководством республики, полагаю, это внутриполитический вопрос независимой Беларуси. Нужны ли здесь посредники — определять не внешним игрокам, не тем, кто навязывает себя официальному Минску в этом качестве, а только авторитетным представителям белорусского народа", — заявил РИА Новости посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, касаясь желания белорусской оппозиции привлечь международных посредников, в том числе и РФ, к урегулированию политического кризиса в Белоруссии.

Тихановская рассказала о попытке выйти на контакт с Кремлем

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось. Об этом она сказала она в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

«В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», — отметила Тихановская.

По ее мнению, президент России Владимир Путин ищет путь для политического ухода своего белорусского коллеги Александра Лукашенко с поста главы государства, «чтобы это не выглядело как победа народа».
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В мире , Видео , Дмитрий Мезенцев , Габриэлюс Ландсбергис , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , СКР , РИА Новости
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