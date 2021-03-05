«Раньше замерзнет ад», чем Белоруссии выдадут Тихановскую 

«Литва была и будет каменной стеной, в которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы», — заявил Ландсбергис, передает РИА «Новости».

По словам министра, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности.

«И мы можем сказать белорусскому режиму, что раньше замерзнет ад, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — добавил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

На родине ее хотят привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры республики.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию Тихановской, соответствующие документы переданы в Генпрокуратуру​​​. Однако в МИД Литвы ответили РИА Новости, что не выдают людей, подвергающихся политическим преследованиям.

Рамблер

"Диалог оппозиции с руководством республики, полагаю, это внутриполитический вопрос независимой Беларуси. Нужны ли здесь посредники — определять не внешним игрокам, не тем, кто навязывает себя официальному Минску в этом качестве, а только авторитетным представителям белорусского народа", — заявил РИА Новости посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, касаясь желания белорусской оппозиции привлечь международных посредников, в том числе и РФ, к урегулированию политического кризиса в Белоруссии.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось. Об этом она сказала она в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

«В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», — отметила Тихановская.