«Альфа»: Украина будет убивать ополченцев в России 

По его словам, украинские спецслужбы будут совершать попытки убить участников вооруженного конфликта в Донбассе, которые находятся в России, но не станут совершать масштабные террористические акты, а будут наносить удары по отдельным людям, потому что опасаются ответных мер Москвы.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко согласился, что риск активизации диверсионных групп Украины против России существует. Он назвал целью украинских спецслужб дестабилизацию ситуации в России.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе ФСБ рассказали, что трое вооруженных неизвестных людей совершили попытку нарушить государственную границу России с территории Украины и оказали вооруженное сопротивление пограничному наряду при попытке задержания. Один из нарушителей погиб в результате ответного огня, двое скрылись на Украине.