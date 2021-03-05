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«Альфа»: Украина будет убивать ополченцев в России 

Артём Кульша 42 минуты назад
«Альфа»: Украина будет убивать ополченцев в России
Фото: РИА Новости
Специальные службы Украины будут проводить диверсионные операции на территории России. Об этом вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов заявил «Ура.ру».
По его словам, украинские спецслужбы будут совершать попытки убить участников вооруженного конфликта в Донбассе, которые находятся в России, но не станут совершать масштабные террористические акты, а будут наносить удары по отдельным людям, потому что опасаются ответных мер Москвы.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко согласился, что риск активизации диверсионных групп Украины против России существует. Он назвал целью украинских спецслужб дестабилизацию ситуации в России.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе ФСБ рассказали, что трое вооруженных неизвестных людей совершили попытку нарушить государственную границу России с территории Украины и оказали вооруженное сопротивление пограничному наряду при попытке задержания. Один из нарушителей погиб в результате ответного огня, двое скрылись на Украине.
Средства массовой информаци сообщали, что произошедшее могло быть специальной операцией Службы безопасности Украины по захвату на территории России воевавшего в Донбассе российского гражданина и его переправке на Украину.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Игорь Коротченко , Алексей Филатов , ФСБ , СБУ
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