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В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за «Спутника V» 

Российская Газета 35 минут назад
В Болгарии разгорелся скандал из-за «Спутника V»
Фото: Reuters
В парламенте Болгарии на заседании комиссии по здравоохранению разгорелся скандал из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Причиной стал призыв социалистов обязать правительство обеспечить поставку в республику препарата РФ.
Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) отказались поддержать позицию своих оппонентов и фактически свели дебаты к обсуждению абсурдных мелочей. Среди прочего, они всерьез начали дискутировать, как правильно прочесть название вакцины — "Спутник Ви" или "Спутник Пять". В результате парламентарии от ГЕРБ внесли свое предложение, в соответствии с которым правительству страны надлежит провести консультации с Еврокомиссией по вопросу закупки препаратов, получивших лицензию на применение вне ЕС.

"Мы хотим, чтобы здоровье болгарской нации было в наших руках, а не в руках сторонних структур", — заявил в ходе прений депутат от социалистов, представляющих вторую по силе партию в республике.

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В качестве примеров были приведены Венгрия и Словакия, принявшие решение о приобретении "Спутника V". Так, по мнению оппозиции, любое государство имеет право на собственные инициативы и действия под свою ответственность.
Неконструктивный подход управленцев и отсутствие предпосылок к ведению ими состоятельного диалога вынудили депутатов от соцпартии покинуть зал заседания.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Болгария
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