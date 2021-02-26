Пока вы не уснули: российский «Искандер» применили в Сирии 

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Ракету "Циркон" запустят из-под воды

В нынешнем году атомная подводная лодка проекта 885 "Северодвинск" выполнит стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Минимум один пуск будет произведен из надводного положения и один — из-под воды.

Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе и добавил, что это случится до конца 2021 года.

Немецкая газета назвала «Спутник V» «новой нефтью»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» становится востребованной во всё большем количестве стран.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала «Спутник V» «новой нефтью». Отмечается, что по нему уже есть внушительная база данных, кроме того, доказана его эффективность на уровне 91,6%, а его безопасность подтверждают множество независимых экспертов.

Алиев: Пашинян привёл Армению к бездне и разрухе

Политический кризис в Армении — исключительно внутреннее дело этой страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежных журналистов.

Вместе с тем, отметил он, события, происходящие в соседней республике, являются крайне негативными.

Россия создаст конкурента Boeing вопреки санкциям США

В 2022 году Россия планирует начать производство первого постсоветского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 после полуторагодовалой задержки, вызванной санкциями США.

Россия направила ноту протеста в МИД Латвии

Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс… Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", — сказала Захарова на брифинге.

Задержан самый богатый депутат России Дмитрий Пашов

Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым госслужащим России, задержали в Хабаровске.

Пашов прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек.

Познер заявил о расколе в российском обществе

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что зарубежные силы стремятся использовать раскол, наметившийся в российском обществе, против страны. Об этом он сообщил в YouTube-интервью журналистке и продюсеру из Казахстана Акмарал Баталовой.

«Конечно, я не сомневаюсь в том, что есть силы, которые пытаются использовать раскол, существующий в нашем обществе», — заявил журналист.

Зеленский призвал Россию "вернуть" Крым

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России. Об этом сообщает портал «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна «вернуть» Украине Крым.

Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии

РИА НОВОСТИ

«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э (“Искандер-Э”) испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в САР против международных террористических группировок», — сообщается в заявлении военного ведомства.

Лукашенко уступил сыну пост главы НОК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уступил пост главы Национального олимпийского комитета страны своему старшему сыну Виктору.

Глава государства призвал белорусских спортсменов «драться» за места на пьедестале на грядущей Олимпиаде в Токио. Пост президента НОК белорусский лидер занимал с мая 1997 года.

Перестрелка в духе 90-х произошла в кафе в Ленобласти

В одном из кафе Шлиссельбурга несколько десятков человек устроили перестрелку в стиле «90-х». В результате один человек погиб, преступников разыскивают правоохранители.

Трагедия произошла в ночь на 26 февраля в заведении «Баку» на улице Затонной. В ходе разговора завязался конфликт, который перерос в стрельбу.