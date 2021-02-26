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Москва

Массовая перестрелка с жертвами произошла в кафе в Ленобласти 

Павел Тиунов 21 минуту назад
В одном из кафе Шлиссельбурга несколько десятков человек устроили перестрелку в стиле «90-х», сообщает издание 47news. В результате один человек погиб, преступников разыскивают правоохранители.
Трагедия произошла в ночь на 26 февраля в заведении «Баку» на улице Затонной. Источник журналистов подчеркнул, что две группы мужчин изначально запланировали встречу в кафе. В ходе разговора завязался конфликт, который перерос в стрельбу. 39-летний участник разборок получил несколько огнестрельный ранений и скончался на месте.
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Сейчас на месте преступления работают правоохранители. Оперативники ищут причастных к трагедии и разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возбуждено два уголовных дела: об убийстве и о незаконном обороте оружия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Выборге группа вооруженных мужчин атаковала посетителей магазина, в числе которых оказался сотрудник полиции. Нападавшие решили таким образом самоутвердиться, отметили в региональном управлении МВД. Произошла драка. Жертвы нападения решили спастись бегством, но злоумышленники бросились за ними в погоню на автомобилях Toyota Land Cruiser и BMW 750. Посетителей магазина, в том числе и сотрудника полиции, сильно избили.
При этом правоохранитель заявил, что является действующим сотрудником силовых структур, но ему это не помогло. Позже подозреваемых задержали. По данным оперативников, мужчины зарабатывают на жизнь «решением конфликтных вопросов». В основном в ход идут силовые и незаконные методы. Правоохранители полагают, что задержанные могут иметь отношение к серии тяжких преступлений, совершенных в Ленобласти.
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Происшествия , Видео , МВД , 47news.ru
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