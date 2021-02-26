»Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились. Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете», — обратился Лукашенко к спортсменам и их наставникам.