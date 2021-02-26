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«Едем в Токио драться»: Лукашенко перед Олимпиадой уступил сыну пост главы НОК 

Daily Storm и ещё 9 38 минут назад
Белорусский лидер являлся президентом этой организации с мая 1997 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уступил пост главы Национального олимпийского комитета страны своему старшему сыну Виктору. Ранее он являлся первым вице-президентом НОК. Глава государства призвал белорусских спортсменов «драться» за места на пьедестале на грядущей Олимпиаде в Токио. Пост президента НОК белорусский лидер занимал с мая 1997 года.

«На отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», — указывается на сайте НОК.

Александр Лукашенко, выступая перед спортивными функционерами, подчеркнул, что для атлетов и их тренеров государством «сделано все возможное», поэтому первоочередная задача — «сформировать боеспособный спортивный „десант“ в Токио. „Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать“, — сказал белорусский лидер.

»Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились. Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете», — обратился Лукашенко к спортсменам и их наставникам.

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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , Минск , Токио , Япония
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