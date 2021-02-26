Лучший в мире: применение «Искандера» в Сирии

Министерство обороны России обнародовало запись применения оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в Сирии.
«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э (“Искандер-Э”) испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в САР против международных террористических группировок.
Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своём классе», — сообщается в заявлении военного ведомства.