Лучший в мире: применение «Искандера» в Сирии

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Москва

Опубликовано видео применения «Искандера» в Сирии 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
Министерство обороны России обнародовало запись применения оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в Сирии.

«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э (“Искандер-Э”) испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в САР против международных террористических группировок.

Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своём классе», — сообщается в заявлении военного ведомства.

Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны
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