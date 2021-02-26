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Зеленский обратился к России 

Lenta.ru 11 минут назад
Зеленский призвал Россию «вернуть» Крым
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России. Об этом сообщает портал «Обозреватель» в своем Telegram-канале.
По его словам, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна «вернуть» Украине Крым.

«Крым был сердцем Украины. Солнечный, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», — сказал Зеленский.

Он добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, среди них названы поддержка крымско-татарской культуры и защита прав жителей полуострова.
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В январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время направит России приглашение участвовать в работе международной «Крымской платформы», посвященной «деоккупации» полуострова. Проведение соответствующего саммита запланировано на май 2021 года в Киеве.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
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Комментарии 14
В мире , Политика , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , ЕС , Республика Крым
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