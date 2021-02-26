Задержан самый богатый депутат России Дмитрий Пашов

Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым госслужащим России , задержали в Хабаровске . Об этом сообщает Sakh.com.

По данным агентства, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек.

Речь идет о видео про «крабового короля» Олега Кана, на котором кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. При этом, как указывает Sakh.com, Пашов к ней даже не прикасается.