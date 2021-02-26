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Задержан самый богатый депутат России 

Lenta.ru 18 минут назад
Задержан самый богатый депутат России Дмитрий Пашов
Фото: Пресс-служба Сахалинской областной Думы
Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым госслужащим России, задержали в Хабаровске. Об этом сообщает Sakh.com.
По данным агентства, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек.
Речь идет о видео про «крабового короля» Олега Кана, на котором кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. При этом, как указывает Sakh.com, Пашов к ней даже не прикасается.
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Уточняется, что чиновника допросили из-за этого видео, а затем предъявили обвинение по делам, по которым Кан находится в международном розыске. Предположительно, его на время оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.
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