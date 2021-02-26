Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Алиев: Пашинян привёл Армению к бездне и разрухе 

News.ru и ещё 1 54 минуты назад
Политический кризис в Армении — исключительно внутреннее дело этой страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежных журналистов.
Вместе с тем, отметил он, события, происходящие в соседней республике, являются крайне негативными. По мнению азербайджанского лидера, это следствие того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют военные и оппозиция, привёл страну к бездне и разрухе.

Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжёлой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении, — заявил Алиев.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что события в Армении не повлияют на реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и позволят региону вернуться к полноценной мирной жизни. Президент Азербайджана, в частности, отметил необходимость восстановления инфраструктуры. Он подчеркнул, что Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе Карабаха. Его надеются сдать в эксплуатацию в начале осени.
Пашинян предложил протестующим расстрелять его
Алиев заверил, что Азербайджан не допустит возникновения какой-либо опасности для себя и граждан, которые вернутся на земли, перешедшие под контроль Баку в Карабахе.

Несколько дней назад я услышал, что сейчас их (Армении — NEWS.ru) союзники вновь хотят оживить, модернизировать армию Армении. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живёт реваншистскими настроениями, то увидит кулак, — пообещал Алиев.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.
Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем попытавшись сместить самого главу силовиков. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны. Нынешний глава государства занял нейтральную позицию.
News.ru: последние новости
Express назвала вакцинацию певицы из Италии «Спутником V» позором ЕС Express назвала вакцинацию певицы из Италии «Спутником V» позором ЕС Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» — «ловушка» для Европы Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» — «ловушка» для Европы В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов
Комментарии 266
В мире , Видео , Никол Пашинян , Владимир Путин , Ильхам Алиев , Генштаб , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
00:29
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
Армия
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
01:59
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение