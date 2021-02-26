Россия направила ноту протеста в МИД Латвии 

"24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс… Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщила ранее председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова, пушка, которая была установлена на мемориале советским солдатам в городе, исчезла с постамента.

По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла. Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.