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Россия направила ноту протеста в МИД Латвии 

РИА Новости 53 минуты назад
Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
Фото: РИА Новости
Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс… Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщила ранее председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова, пушка, которая была установлена на мемориале советским солдатам в городе, исчезла с постамента.
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По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла. Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.
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Политика , В мире , Мария Захарова , МИД
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