Пока вы не уснули: новую пенсионную реформу засекретили 

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В России аналитиками зафиксирован максимальный за последние пять лет годовой рост потребительских цен на продовольственные товары в январе 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации разрабатывается под грифом «секретно», пишет «Прайм» со ссылкой на опубликованные на сайте Минфина РФ документ.

Украина не является дружественным для России государством, Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерным требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Коболев. Введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» сделает Украину «беззащитной перед российской агрессией». Такое мнение в Facebook высказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины»

Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун

Латвийские власти запретили российскому журналисту Владимиру Соловьёву посещение страны. Об этом в Twitter заявил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

На 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщает РИА Новости. Журналисты сообщают, что известный актер скончался у себя дома в столичной квартире.

В Москве задержан пенсионер, подозреваемый в совершении изнасилования в 1974 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».