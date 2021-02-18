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Пока вы не уснули: новую пенсионную реформу засекретили 

Елена Прошина 2 часа назад
Пока вы не уснули: новую пенсионную реформу засекретили
Фото: ТАСС
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Рост цен на продукты в январе стал максимальным за 5 лет

В России аналитиками зафиксирован максимальный за последние пять лет годовой рост потребительских цен на продовольственные товары в январе 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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Новую пенсионную реформу засекретили

Проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации разрабатывается под грифом «секретно», пишет «Прайм» со ссылкой на опубликованные на сайте Минфина РФ документ.
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Песков назвал Украину недружественным государством

Украина не является дружественным для России государством, Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле сочли неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерным требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС.
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В Киеве сочли остановку "Северного потока-2" вопросом жизни и смерти

Введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» сделает Украину «беззащитной перед российской агрессией». Такое мнение в Facebook высказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
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В Пентагоне задумали перебросить бомбардировщики к границе РФ

Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун.
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Латвия объявила Соловьева персоной нон грата

Латвийские власти запретили российскому журналисту Владимиру Соловьёву посещение страны. Об этом в Twitter заявил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
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Умер актер Андрей Мягков

На 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщает РИА Новости. Журналисты сообщают, что известный актер скончался у себя дома в столичной квартире.
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Пенсионера задержали за изнасилование в 1974-м

В Москве задержан пенсионер, подозреваемый в совершении изнасилования в 1974 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
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Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Комментарии
В мире , Андрей Коболев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Андрей Мягков , Владимир Соловьев , Чарльз Браун , Нафтогаз , ЕСПЧ , Фонд борьбы с коррупцией , Пентагон , Минюст РФ , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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