Пенсионера задержали за изнасилование в 1974-м 

Москве задержан пенсионер, подозреваемый в совершении изнасилования в 1974 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В октябре 1974-го в квартире дома на Измайловском шоссе была изнасилована 16-летняя девушка. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых 17-19 лет по горячим следам. В ходе судебного процесса по этому делу стало известно, что еще один их знакомый принимал участие в совершении преступления.

В 1970-х его задержать не удалось. На днях полицейские установили его местонахождение и задержали. В настоящее время подозреваемому 64 года. Правоохранители проводят с ним следственные мероприятия.

В январе, как сообщал «Рамблер», 61-летний специалист по рыбоводству, сотрудник одного из вузов, за рулем автомобиля «Тойота» подобрал 20-летнюю девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из баров в центре Москвы. Он отвез ее на учебные пруды, завел в летний домик и изнасиловал. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что был спровоцирован жертвой.