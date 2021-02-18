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Пенсионера задержали за изнасилование в 1974-м 

Артём Кульша 19 минут назад
Пенсионера задержали за изнасилование в 1974-м
Фото: РИА НОВОСТИ
В Москве задержан пенсионер, подозреваемый в совершении изнасилования в 1974 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В октябре 1974-го в квартире дома на Измайловском шоссе была изнасилована 16-летняя девушка. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых 17-19 лет по горячим следам. В ходе судебного процесса по этому делу стало известно, что еще один их знакомый принимал участие в совершении преступления.
В 1970-х его задержать не удалось. На днях полицейские установили его местонахождение и задержали. В настоящее время подозреваемому 64 года. Правоохранители проводят с ним следственные мероприятия.
В январе, как сообщал «Рамблер», 61-летний специалист по рыбоводству, сотрудник одного из вузов, за рулем автомобиля «Тойота» подобрал 20-летнюю девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из баров в центре Москвы. Он отвез ее на учебные пруды, завел в летний домик и изнасиловал. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что был спровоцирован жертвой.
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Происшествия , МВД
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