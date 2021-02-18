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Москва

Песков назвал современную Украину недружественным России проектом западных стран 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 23 минуты назад
Песков назвал Украину недружественным государством
Фото: РИА Новости
Украина не является дружественным для России государством, Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.
Песков также заявил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран.

«Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем», — сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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