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Умер Андрей Мягков 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Умер актер Андрей Мягков
Фото: kino-teatr.ru
На 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщает РИА Новости. Журналисты сообщают, что известный актер скончался у себя дома в столичной квартире.
Telegram-канал Mash отмечает, что, по предварительным данным, артист скончался от сердечной недостаточности. Мягкова без сознания в квартире обнаружила его супруга. Она вызвала «скорую помощь», но медики, приехав, были вынуждены констатировать смерть актера.
Андрей Мягков родился в 1938 году в семье инженера и педагога. Окончил Ленинградский химико-технологический институт. Впервые на театральную сцену вышел в любительском спектакле, где был замечен педагогом Школы-студии МХАТ и приглашен на обучение. В 1965 году выпустился, тогда же начал играть в «Современнике». Участвовал в постановках «На дне», «Балалайкин и Ко», «Обыкновенная история», «Большевики» и др. В 70-ых начал сниматься в кино.
Всесоюзную популярность Мягкову принесло сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» вошли в список классики советского кино. В 1977 году ушел служить во МХАТ, в 1987 году перешел в МХТ имени Чехова. С 2010 гг. практически не снимался в кино. Свои отказы современным режиссерам Мягков объяснял тем фактом, что они «потеряли русское искусство» и пытаются подражать «американским боевикам».
В конце января, как сообщал «Рамблер», от последствий «ковида» скончался народный артист СССР Василий Лановой. Актера госпитализировали в начале месяца в одну из столичных клиник. Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации. 28 января ему резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вечером того же дня он скончался. Василию Лановому было 87 лет.
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Общество , Василий Лановой , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов , РИА Новости
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