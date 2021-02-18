Умер актер Андрей Мягков

На 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков сообщает РИА Новости. Журналисты сообщают, что известный актер скончался у себя дома в столичной квартире.

Telegram-канал Mash отмечает , что, по предварительным данным, артист скончался от сердечной недостаточности. Мягкова без сознания в квартире обнаружила его супруга. Она вызвала «скорую помощь», но медики, приехав, были вынуждены констатировать смерть актера.

Андрей Мягков родился в 1938 году в семье инженера и педагога. Окончил Ленинградский химико-технологический институт. Впервые на театральную сцену вышел в любительском спектакле, где был замечен педагогом Школы-студии МХАТ и приглашен на обучение. В 1965 году выпустился, тогда же начал играть в «Современнике». Участвовал в постановках «На дне», «Балалайкин и Ко», «Обыкновенная история», «Большевики» и др. В 70-ых начал сниматься в кино.

Всесоюзную популярность Мягкову принесло сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым . Фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» вошли в список классики советского кино. В 1977 году ушел служить во МХАТ, в 1987 году перешел в МХТ имени Чехова. С 2010 гг. практически не снимался в кино. Свои отказы современным режиссерам Мягков объяснял тем фактом, что они «потеряли русское искусство» и пытаются подражать «американским боевикам».