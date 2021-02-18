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«Можете ожидать»: Пентагон перебросит свои бомбардировщики к границе России 

News.ru 10 минут назад
В Пентагоне задумал перебросить бомбардировщики к границе РФ
Фото: Senior Airman River Bruce / globallookpress
Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун.

Бомбардировщики B-1 способны действовать, по сути, в любой точке и в любое время. Скажу: можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики в любую точку и в любое время, — сказал он на вопрос журналиста ТАСС на брифинге.

Он отметил, что есть хорошие шансы, что это может произойти именно в Норвегии.
Браун подчеркнул, что точные даты и время не может называть из-за конкуренции с другими державами, и он бы предпочёл, чтобы «потенциальные противники ломали головы».
Генерал гарантировал, что «фигуры передвигаются на шахматной доске на регулярной основе», потому что только так США могут рассчитывать на непредсказуемость.
Ранее Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией, писал NEWS.ru. Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству, заявил американский адмирал.
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Комментарии 7
Армия , В мире , Чарльз Браун , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Норвегия , США
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