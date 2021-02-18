В Киеве сочли остановку «Северного потока-2» вопросом жизни и смерти 

Он отметил, что газотранспортная система страны, через которую сейчас проходит транзит топлива в Европу, является «частью системы обороны». Однако «Северный поток-2» положит этому конец.

«Наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии. Вот почему остановка «Северного потока-2» без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — заявил Коболев.

«Рамблер» писал, что «Северный поток — 2» — российский газопровод, который проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа.

К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Резко против строительства «Северного потока-2» выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте.