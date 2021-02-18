В Кремле сочли неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному

Песков назвал решение ЕСПЧ по Навальному «очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела». Он подчеркнул, что в Кремле это считают недопустимым.

«Мы не ищем конфронтации, но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность вызывают у нас очень много вопросов», — заявил Песков.

Как писал «Рамблер», ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Свое решение ЕСПЧ мотивировал правилом 39 регламента суда, «приняв во внимание обстоятельства и степень риска для жизни заявителя».

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что по регламенту ЕСПЧ российское правительство должно исполнить решение. По ее словам, если Минюст этого не сделает, это станет первым в истории подобным отказом страны-члена Европейской конвенции.