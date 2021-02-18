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Москва

В Кремле ответили на требование ЕСПЧ освободить Навального 

Мария Иванова 21 минуту назад
В Кремле сочли неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерным требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС.
Песков назвал решение ЕСПЧ по Навальному «очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела». Он подчеркнул, что в Кремле это считают недопустимым.

«Мы не ищем конфронтации, но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность вызывают у нас очень много вопросов», — заявил Песков.

Как писал «Рамблер», ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Свое решение ЕСПЧ мотивировал правилом 39 регламента суда, «приняв во внимание обстоятельства и степень риска для жизни заявителя».
Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что по регламенту ЕСПЧ российское правительство должно исполнить решение. По ее словам, если Минюст этого не сделает, это станет первым в истории подобным отказом страны-члена Европейской конвенции.
Глава Минюста Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ «необоснованным, неправомерным и заведомо невыполнимым». По его словам, решение ЕСПЧ «не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение».
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Константин Чуйченко , Ольга Михайлова , ЕСПЧ , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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