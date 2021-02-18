Латвия объявила Соловьева персоной нон грата 

Латвийские власти запретили российскому журналисту Владимиру Соловьёву посещение страны. Об этом в Twitter заявил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что принял решение на основании статьи местного Закона об иммиграции. В результате Соловьёв пополнил список нежелательных лиц в стране.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

«Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — пояснил министр.

По словам журналиста, первый в отличие от второго служил в армии и доблестно воевал на фронтах Первой мировой войны, заслужив два «железных креста». Блогер в свою очередь «откосил от армии», отметил Соловьёв.

Заявление журналиста вызвало бурную реакцию. В частности, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал на Соловьёва заявление в полицию о реабилитации нацизма. В ответ журналист обвинил парламентария во лжи и отметил, что его слова о Гитлере были вырваны из контекста.