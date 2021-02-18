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Москва

Латвия объявила Соловьева персоной нон грата 

Павел Тиунов 20 минут назад
Латвийские власти запретили российскому журналисту Владимиру Соловьёву посещение страны. Об этом в Twitter заявил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Он отметил, что принял решение на основании статьи местного Закона об иммиграции. В результате Соловьёв пополнил список нежелательных лиц в стране.

«Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — пояснил министр.

Поводом для решения латвийских властей стало высказывание Соловьёва в эфире ток-шоу на телеканале «Россия», когда он сравнил Адольфа Гитлера и учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента, Алексея Навального.
Владимира Соловьева снова заблокировали в Clubhouse
По словам журналиста, первый в отличие от второго служил в армии и доблестно воевал на фронтах Первой мировой войны, заслужив два «железных креста». Блогер в свою очередь «откосил от армии», отметил Соловьёв.
Заявление журналиста вызвало бурную реакцию. В частности, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал на Соловьёва заявление в полицию о реабилитации нацизма. В ответ журналист обвинил парламентария во лжи и отметил, что его слова о Гитлере были вырваны из контекста.
Ранее, как сообщал «Рамблер», администраторы новой социальной сети Clubhouse заблокировали аккаунт Владимира Соловьёва по жалобе пользователей. Журналист выразил недоумение по этому поводу, поскольку, по его словам, не допускал никаких нарушений. В результате Роскомнадзор направил владельцам соцсети требование дать Соловьёву доступ к соцсети, поскольку таким образом нарушается его право на получение информации.
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В мире , Видео , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Валерий Рашкин , Роскомнадзор , Фонд борьбы с коррупцией , Госдума , Минюст РФ , КПРФ
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