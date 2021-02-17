Пока вы не уснули: НАТО отработает «изоляцию» Крыма от России

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В Турции задержали пятерых россиян

"На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии", — говорится в сообщении ведомства.

Путин заявил о запросе россиян на ощутимые перемены

Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в Госдуме , люди требуют ощутимых перемен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций. Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 февраля.

«Люди требуют ощутимых перемен», — сказал Путин депутатам, указывая на запрос большинства граждан.

ЕСПЧ потребует освобождения Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник принял решение, предписывающее России освободить осужденного Алексея Навального, сообщил источник, близкий к секретариату Совета Европы

По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.

Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане

Верховная Рада приняла постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной территорий.

В документе дается оценка событиям 2013-2014 годов, которые на Украине официально называются Революцией достоинства.

Путин: Москву хотят заставить расплатиться за кризис на Украине

Владимир Путин объяснил причины ажиотажа вокруг «Северного потока — 2». По словам российского главы, Москву хотят заставить расплатиться за украинский кризис, инспирированный западными странами.

Среди противников строительства, кроме Украины и США, числятся также Польша и страны Прибалтики.

НАТО отработает «изоляцию» Крыма от России

Ближе к лету НАТО устроит крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. На Украине в связи с этим увидели шанс «отвоевать Донбасс».

Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.

Москвичей предупредили о "барической пиле" в праздники

В праздничные дни москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления.

"В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет "барическая пила". За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Две страны заявили о проблемах с вакциной Pfizer

Телеканал РЕН ТВ рассказал о проблемах двух стран с вакциной против коронавируса компании Pfizer

Канал отмечает, что Индия передумала заключать контракт с Pfizer, не получив гарантий безопасности препарата, а в Японии планируют уничтожить несколько миллионов доз из-за нехватки специальных шприцев.

Россия отказала в визе кандидату на должность представителя NASA

Сергей Рябков. Российская сторона в качестве ответного шага отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в России. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России

«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.

На потерявшего телефон росгвардейца оформили кредит

Сотрудник спецподразделения "Рысь" СОБР Росгвардии потерял телефон, после чего неизвестные оформили на него кредит. Об этом заявил источник в правоохранительных органах