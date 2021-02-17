Пока вы не уснули: НАТО отработает «изоляцию» Крыма от России

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В Турции задержали пятерых россиян
Минобороны
Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии
, одна из задержанных находится в розыске из-за причастности к террористической группировке "Исламское государство"
*.
"На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии", — говорится в сообщении ведомства.
Путин заявил о запросе россиян на ощутимые перемены
Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в Госдуме
, люди требуют ощутимых перемен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций. Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 февраля.
«Люди требуют ощутимых перемен», — сказал Путин депутатам, указывая на запрос большинства граждан.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник принял решение, предписывающее России освободить осужденного Алексея Навального, сообщил источник, близкий к секретариату Совета Европы
.
По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.
Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане
Верховная Рада
приняла постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной территорий.
В документе дается оценка событиям 2013-2014 годов, которые на Украине официально называются Революцией достоинства.
Путин: Москву хотят заставить расплатиться за кризис на Украине
Владимир Путин объяснил причины ажиотажа вокруг «Северного потока — 2». По словам российского главы, Москву хотят заставить расплатиться за украинский кризис, инспирированный западными странами.
Среди противников строительства, кроме Украины и США, числятся также Польша и страны Прибалтики.
НАТО отработает «изоляцию» Крыма от России
Ближе к лету НАТО устроит крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. На Украине в связи с этим увидели шанс «отвоевать Донбасс».
Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.
Москвичей предупредили о "барической пиле" в праздники
В праздничные дни москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления.
"В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет "барическая пила". За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Две страны заявили о проблемах с вакциной Pfizer
Телеканал РЕН ТВ рассказал о проблемах двух стран с вакциной против коронавируса компании Pfizer
.
Канал отмечает, что Индия передумала заключать контракт с Pfizer, не получив гарантий безопасности препарата, а в Японии планируют уничтожить несколько миллионов доз из-за нехватки специальных шприцев.
Россия отказала в визе кандидату на должность представителя NASA
Российская сторона в качестве ответного шага отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в России. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
.
«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.
На потерявшего телефон росгвардейца оформили кредит
Сотрудник спецподразделения "Рысь" СОБР Росгвардии
потерял телефон, после чего неизвестные оформили на него кредит. Об этом заявил источник в правоохранительных органах
.
"В полицию поступило заявление от сотрудника СОБР "Рысь" Росгвардии о пропаже телефона и кошелька с банковскими картами. Впоследствии на него был оформлен кредит. Общий ущерб составил более 600 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток