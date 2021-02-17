На потерявшего телефон росгвардейца оформили кредит

Сотрудник спецподразделения "Рысь" СОБР Росгвардии потерял телефон, после чего неизвестные оформили на него кредит. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от сотрудника СОБР "Рысь" Росгвардии о пропаже телефона и кошелька с банковскими картами. Впоследствии на него был оформлен кредит. Общий ущерб составил более 600 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.

Потерпевший рассказал полицейским, что ночью поехал отдыхать в ресторан в центре Москвы. Проснувшись утром дома, он не обнаружил iPhone и кошелька с деньгами и банковской картой. Впоследствии неизвестные оформили на него по этой карте кредит и сняли деньги. По данному факту начата доследственная проверка.